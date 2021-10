Nuovo acquisto in difesa per il Campus EUR

Continua il mercato del Campus EUR, che non si accontenta della sua posizione in campionato e prova a rinforzare la squadra. Il nuovo acquisto è un difensore di assoluta esperienza per la categoria, il classe 1991 Leonardo Gabrieli. Il giocatore è stato accolto con un breve comunicato sul sito della squadra romana. "Il Campus Eur 1960 comunica l’acquisto di Leonardo Gabrieli. Il difensore classe 1991, dopo le esperienze con Indomita Pomezia, Lodigiani e Cynthia, vestirà la maglia bianconera. Si aggregherà al gruppo di mister Cangiano in Eccellenza. Benvenuto Leonardo!"