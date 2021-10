Nuovo acquisto per il Campus EUR

Nuovo rinforzo per il Campus EUR, che cerca di rialzarsi dopo un inizio di campionato non molto positivo. In quest'ottica va visto l'ingaggio di Alessio Cipriani, attaccante classe 2000 proveniente dall'Astrea che ci si aspetta possa dare il suo contributo da subito, avvicinando il Campus a quella vittoria che ancora manca in campionato. Di seguito il comunicato della squadra romana. "Il Campus Eur 1960 comunica l’acquisto di Alessio Cipriani. Il giovane attaccante classe 2000, dopo le esperienze con Astrea, Gaeta e poi nuovamente Astrea, torna a vestire la maglia bianconera. Si aggregherà al gruppo di mister Cangiano in Eccellenza. Bentornato Alessio!"