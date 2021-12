Nuovo acquisto a centrocampo per il Certosa

Colpo a centrocampo per il Certosa, società di Eccellenza laziale. La squadra ha annunciato tramite i propri social l'arrivo di Andrea Selvaggio, centrocampista classe 1996 prelevato dall'Audace, in cui quest'anno ha disputato il girone C di Eccellenza Laziale. Di seguito il comunicato della società che accoglie il nuovo giocatore. "Andrea Selvaggio è il nostro nuovo acquisto per la prima squadra. Centrocampista classe ‘96, dotato di tanta corsa e di molta esperienza maturata negli anni passati lontani da casa (Siracusa, Jesina, Torres, Messina). Siamo fiduciosi che già da domenica possa aggiungere qualità e quantità ai colori neroverdi".