Nuova proprietà per l'Academy Ladispoli? Il comunicato del club laziale

Nuovo comunicato dell'Academy Ladispoli, che in seguito alle voci di cessione emerse il 12 marzo ha deciso di affidare ai propri social un comunicato sulla situazione societaria. Il club laziale di Eccellenza ha deciso di smentire le voci di cessione del club diffuse da L'Ortica Social, che aveva parlato dell'interessamento per il pacchetto di maggioranza da parte di Giorgio Coviello, attuale presidente del Colleferro.

Il comunicato del club

L’Academy Ladispoli smentisce categoricamente le notizie diffuse da ortica social nel post pubblicato questa mattina nel quale viene dichiarato un possibile acquisto della società da parte dell’imprenditore Giorgio Coviello, con il quale la società non ha mai avuto alcun contatto. Chiediamo gentilmente ai giornalisti di Ortica Social di evitare di pubblicare falsità solo per animare gli animi dei tifosi, in un momento delicato del campionato con la salvezza ancora da raggiungere.