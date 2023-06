Nuova Pescia Romana, colpo Trebisondi

Acquisto importante per la Nuova Pescia Romana che per la stagione 2023/2024 ha ingaggiato il centrocampista classe 1988 Luigi Trebisondi strappandolo alla concorrenza.

Trebisondi, ex Tolfa, era molto ambito da diverse squadre fra cui il Santa Marinella, ma alla fine ha scelto la Nuova Pescia Romana. Giocatore di grande esperienza Trebisondi vanta esperienze al Civitavecchia in serie D, al Cerveteri dove a vinto un campionato di promozione, e vincendo anche un play off d’ eccellenza con il Civitavecchia. Per lui 10 campionati di promozione giocati, 3 di Eccellenza e 2 di Serie D.