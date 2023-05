Nuova Pescia Romana: salvezza e album di figurine

La Nuova Pescia Romana ha conquistato la salvezza nel Girone del campionato Promozione. Indolore la sconfitta nell'ultima giornata contro l'Amatrice visto che i montaltesi avevano già festeggiato in anticipo la partecipazione alla quinta stagione consecutiva in categoria.

Un successo importante per una realtà piccola come quella della Nuova Pescia Romana che ha deciso di festeggiare in maniera particolare col suo pubblico il grande risultato.

La soceità infatti ha annunciato sui social che nelle edicole sarà possibile trovare l'album (3 euro in omaggio per gli under 13 presenti come figurina) e figurine relativa al club e a tutti i suoi tesserati.