Nuova Florida, ufficiale la separazione con mister Del Grosso

Il Nuova Florida comunica ufficialmente che, di comune accordo, si sono divise le strade con mister Alessandro Del Grosso che non è più quindi l’allenatore della prima squadra. La Società ci tiene a fare un grande in bocca al lupo al tecnico per il futuro calcistico augurandogli le migliori fortune umane e professionali.

[comunicato ufficiale Nuova Florida]