La società è lieta di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Andrea Jukic classe 93’, Jukic nonostante la giovane etá è un veterano della categoria, ex Imolese, Gavorrano, Potenza, Sangiovannese, Vis Artena e per ultimo lo Scandicci, ha totalizzato più di 130 presenze tra serie D e serie C, realizzando 43 gol. Benvenuto Bomber!

[comunicato stampa Nuova Florida]