Nuova Florida, ufficiale l'accordo con Sicuritalia

La Società è lieta di comunicare la sottoscrizione di un accordo di sponsorizzazione con Sicuritalia per la stagione sportiva 2023/2024. Sicuritalia è il leader del mercato italiano della Sicurezza, per dimensione, tasso di sviluppo e solidità economico-finanziaria. Sicuritalia opera a stretto contatto con i maggiori interlocutori dei settori Industriale, Bancario, Commerciale e Pubblico, offrendo una gamma di servizi integrati per la Sicurezza ed il soft Facility management. Le sue radici risalgono al 1956, anno in cui fu fondata la prima azienda del gruppo. Fornire servizi significa essere al servizio dell' Utente. La cultura di Sicuritalia, dalla centralinista al vertice, è improntata al soddisfacimento assoluto e completo del Cliente. Può contare su oltre 17 mila dipendenti e più di 100 mila clienti soddisfatti!

[comunicato stampa Nuova Florida]