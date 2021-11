Il Nuova Florida travolge il Carbonia e vince un'altra trasferta in Sardegna

Non fa sconti il Nuova Florida, che travolge anche il Carbonia e continua la sua striscia positiva, interrotta solo dal rinvio di Nuova Florida - Ostia deciso dal giudice sportivo, che ha annullato la vittoria del Florida per errori arbitrali evidenti. Tutta in discesa la gara del Nuova Florida, che al 30' passa in vantaggio con una perla di Capparella su punizione. Ad indirizzare definitivamente il match ci pensa Persichini, che al 42' trova il raddoppio con un bel tiro. Al rientro in campo gli ospiti restano padroni del campo e non corrono pericoli difensivi, togliendosi anche la soddisfazione di trovare il gol del 0-3 con il neo entrato Svidercoschi. In attesa del recupero ora il Florida è a nove vittorie in campionato e a quattro su quattro nelle trasferte sarde.