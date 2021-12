Il Nuova Florida annuncia la cessione di un giocatore

Non solo acquisti in serie D, ma anche cessioni. Il nuovo movimento di mercato riguarda il Nuova Florida, che cede l'attaccante Sebastiano Svidercoschi alla sua avversaria laziale di girone G, il Real Monterotondo. Di seguito il comunicato societario. "Sebastiano Svidercoschi ceduto al Real Monterotondo. La Società Sportiva Nuova Florida Calcio comunica che nella giornata di oggi ha ceduto a titolo definitivo Sebastiano Svidercoschi, attaccante classe 1999, all’associazione sportiva ditettantistica Real Monterotondo Scalo. La Società Sportiva Nuova Florida Calcio ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità dimostrate, augurandogli le migliori soddisfazioni professionali".