Nuova Florida, Solimina è il nuovo allenatore

Dopo tanti accostamenti a vari allenatori da parte della stampa, la società è lieta di ufficializzare il nuovo allenatore per la stagione 2022/2023, sarà Claudio Solimina a guidare i biancorossi. Scelta fatta per il carisma, la preparazione e l’ esperienza che Mister Solimina ha, dopo l’era Bussone la società ha scelto un uomo con questi requisiti per proseguire il cammino della stagione che ancora deve iniziare ma che è alle porte. Sabato 13 Agosto ore 15:00 ci sarà la presentazione in diretta su Facebook dalla sala stampa del Mazzucchi. Benvenuto Mister

[comunicato ufficiale Nuova Florida]