Nuova Florida, si sblocca la situazione stadio

Cambia la situazione per quanto riguarda lo stadio della Nuova Florida, il "Marco Mazzucchi", finora sottoposto a restrizioni. A parlarne è la Nuova Florida con un comunicato ufficiale. "Finalmente quest’oggi abbiamo effettuato uno scalino in avanti riguardo lo stadio “Marco Mazzucchi” È UFFICIALE DALLA PROSSIMA GARA CASALINGA LE PORTE SARANNO APERTE PER 100 PERSONE. Dopo la riunione con il Prefetto di Roma, il Comune di Ardea e l’ingegnere dei Vigili del Fuoco della Provincia di Roma, è emerso il primo permesso di riaprire per 100 persone, il prossimo imminente passaggio sarà per 200 persone, per poi arrivare al raggiungimento di tutti i posti a disposizione. Ci teniamo a ringraziare le persone che ci hanno aiutato a raggiungere l’obbiettivo anche se per il momento è minimo, in primis il nostro Tecnico di fiducia @Simone Erriu il quale ha fatto si che riuscissimo ad aprire, il Comune di Ardea che ci ha permesso di produrre tutta la documentazione necessaria per l’agibilità, Fabrizio Cremonini, evitando ti attendere trafile burocratiche qualora fossero loro a produrle, e poi un GRAZIE a noi stessi che con la solita passione per questo Sport, siamo riusciti a risanare la documentazione di un centro sportivo dove ci giocano più di 200 bambini."