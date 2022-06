Nuova Florida, resi noti i primi confermati per il prossimo anno

La Nuova Florida torna a pensare alla prossima stagione. Dopo la sconfitta nei playoff promozione la squadra laziale ha annunciato già le sue prime conferme nello staff e di alcuni calciatori. "Dopo la conferma di mister Bussone la società ha cominciato a dedicarsi alla rosa, oggi il Dg Pizi ha comunicato le prime conferme. Si tratta di Andrea Giordani (alla sua 5a Stagione in biancorosso), Jacopo Contini e Alessandro Miola (alla loro 3a Stagione consecutiva), Luca Moretti (alla 4a stagione con gli Ardeatini) e con Alessio Morelli e Lorenzo Trubiani (alla loro 2a stagione). Nei prossimi giorni ci saranno nuovi colloqui per confermare altri calciatori che hanno fatto parte della stagione appena conclusa, la società ha attuato lo stesso pensiero degli ultimi anni, confermare la maggior parte della rosa e aggiungere quello che crede che serva per migliorarla.".