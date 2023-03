Nuova Florida, parte l'azionariato popolare

Da oggi 15 Marzo 2023 ogni cittadino potrà essere socio del Nuova Florida Calcio, far parte di un progetto che va avanti da 18 anni, precisamente dal 15 Aprile 2005. Iniziativa mirata per far sì che la società oltre ai propri sforzi economici potrà contare anche su quelli dei suoi tifosi e cittadini per creare una simbiosi unica con obiettivi mirati: realizzare uno stadio e portare il calcio professionistico nel proprio territorio. I soci saranno suddivisi in due fasce differenti in base al versamento effettuato: 5€ al mese con il tesseramento da Dirigente Ufficiale, 10€ al mese il tesseramento come Consigliere. La sottoscrizione può essere fatta in qualsiasi momento presso la sede della società, in Via Rieti snc ad Ardea, o presso la vostra abitazione dove verrete contattati da un nostro Socio in divisa ufficiale e tesserino alla mano. La scadenza sarà ogni anno il 30 Giugno, rinnovabile dal 2 Luglio successivo. La società è convinta e fiduciosa che questa ”Partnership” porterà da subito risultati imminenti e entro due anni gli obiettivi prefissati, obbiettivi che saranno condivisi grazie ad una piattaforma realizzata per sondaggi, proposte e assemblee con accettazione dei soci tramite firma digitale. Un passo avanti e all’avanguardia per questa società, che oltre a puntare in grande vuole rendere i cittadini partecipi e creare così quell’attaccamento insieme al senso di appartenenza per questi colori, i quali visto le vicissitudini di essere una società giovane in un territorio formato per la maggior parte di cittadini migrati da pochi anni, non ha una sua identità a livello di “affetto”, e in questo modo renderemo più facile e più veloce un processo che di suo avrebbe bisogno decine di anni. Vi aspettiamo numerosi per partecipare e sottoscrivere un patto duraturo nel tempo, con la consapevolezza di riuscirci ad unire per i propri obiettivi. Un territorio di 50.000 persone merita altri palcoscenici.

[comunicato ufficiale Nuova Florida]