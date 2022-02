Nuova Florida, pareggio a reti bianche con il Latte Dolce

Squadra in casa

Pareggio a reti bianche tra Nuova Florida e Latte Dolce Sassari, con i laziali che non approfittano nel secondo tempo del rosso commiato a Medico e, nonostante varie occasioni nel finale, la partita termina con un pareggio che accontenta più i sardi che i laziali. La Nuova Florida resta così al terzo posto in classifica con trentasei punti, in piena zona playoff.

Nuova Florida: Giordani, Moretti, Contini (32'st Scognamiglio), Oliana, Tamburlani, Malano, Miola (17'st Cesaretti), Lovaglio (17'st Trubiani), Capparella, Katseris (32'st Costanzelli), Persichini. A disp. D'Adamo, Gjini, Grossi, Menchinelli, Morelli. All. Bussone.

Latte Dolce: Carboni, Salvaterra, Pireddu, Cabeccia, Gianni (36'st Piga), Medico, Cannas (39'st Cassini), Tedde, Bartulovic (36'st Zecchinato), Saba (24'st Palombi), Grassi (45'st Piredda). A disp. Casillo, Marcangeli, Altea, Palmas. All. Scotto.

Arbitro: Raineri di Como (Russo, Vitiello).

Note: espulso al 37'st Medico per gioco violento. Ammoniti Contini, Miola, Tedde, Saba, Cabeccia. Calci d'angolo 7 a 4 per il Nuova Florida. Recupero 1', 4'.