Nuova Florida, nuovo comunicato sul caso Ostiamare - Nuova Florida

Non si placano le polemiche per Nuova Florida - Ostiamare. La partita, finita originariamente 4-0 per il Nuova Florida, si dovrà rigiocare per decisione della Corte d'Appello della FIGC, ma il nuovo comunicato del Nuova Florida non spegne le polemiche sulla decisione. "Il Team Nuova Florida comunica di aver preso atto della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, in merito al regolare svolgimento della gara contro l’Ostiamare, ed ha dato mandato ai propri legali al fine di valutare il possibile ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Il Team Nuova Florida è fermo nell’affermare che l’errore tecnico non deve mai sovrastare il principio del merito sportivo, ancor di più nel caso in questione poiché il goal dell’Ostia Mare non sarebbe stato convalidato (sterilizzato dall’annullamento dell’errata segnalazione del fuorigioco fischiato al Team Nuova Florida)".