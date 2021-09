Il Nuova Florida annuncia due nuovi rinforzi per la prima squadra

Il mercato del Nuova Florida non viene fermato nemmeno dall'esordio in Serie D, che anzi diventa una spinta a rinforzare ancora di più la squadra. Ad essere annunciati oggi dalla squadra laziale sono ben due nuovi acquisti, entrambi molto giovani di cui anche un under. Il primo (e più vecchio per modo di dire) è Filippo Franchi, esterno d'attacco classe 1998 che il DG Danilo Pizi ha prelevato dal Matelica in Serie C. Franchi ha un passato di prestigio per la categoria, avendo militato tra le altre nel Chieti e nell'Avezzano, per un totale di 60 presenze in Serie D. Non sono da meno le giovanili di Franchi, che ha un passato nella primavera della Roma per cui ha disputato due Campionati Primavera e una Youth League agli ordini di mister Alberto De Rossi. Il più giovane dei due acquisti è il classe 2001 Mattia De Vittoris, che arriva alla corte di mister Bussone per rinforzare il centrocampo. Anche De Vittoris ha esperienza in serie D, fatta l'anno scorso con la maglia del Monterosi.