Nuova Florida, novità sullo stadio per la sfida con il Montegiorgio

Si risolve la questione stadio per la Nuova Florida, che con la sfida contro il Montegiorgio avrà l'opportunità di giocare a porte aperte. "La Società comunica di aver presentato al Comune di Ardea tramite il suo tecnico di fiducia tutta la documentazione necessaria per la dichiarazione di agibilità tramite la SCA (segnalazione certifico d’agibilità), e per conoscenza agli organi istituzionali come la Prefettura di Roma, Questura di Roma e Questura di Anzio, per tanto la gara valevole per il Campionato di serie D di Domenica 12 Febbraio tra Nuova Florida - M.S.Giorgio si svolgerà a porte aperte con un pubblico al di sotto delle 200 persone.".