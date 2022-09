Nuova Florida, la sfida con la Sambenedettese sarà a porte chiuse

Novità per quanto riguarda Nuova Florida - Sambenedettese, il match del girone F di Serie D sarà disputato a porte chiuse come comunicato dal sito della società laziale. "Il match di campionato tra Nuova Florida e Sambenedettese in programma domenica 2 ottobre alle ore 15,00 sarà disputato a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. E’ quanto è emerso dall’incontro odierno tra società, Questura e Comune."