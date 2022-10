Nuova Florida, in arrivo il nuovo organigramma societario

La società comunica che il 25 Ottobre si terrà la conferenza stampa per la presentazione del nuovo Organigramma societario, nonché la nomina del nuovo Presidente che prenderà il posto dell’attuale Alessandro Cimato. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina ufficiale Facebook. La Società ci tiene a ringraziare Cimato per l’affetto dimostrato e il lavoro svolto e per la scelta di rimanere come Main sponsor con Euroenergie.

[comunicato stampa Nuova Florida]