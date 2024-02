Coppa Italia Serie D, la Nuova Florida cede di misura all'Imolese e saluta il torneo

Niente da fare per la Nuova Florida, che conclude la sua avventura in Coppa Italia Serie D nei quarti di finale al cospetto della Imolese. La squadra laziale si è ben comportata nel corso del match con i romagnoli, che hanno rischiato di andare sotto prima al 17' con Van Rijswijk e poi al 66' con Limongelli che si vede parare a tu per tu con Adorni il possibile gol dell'1-0. Il vantaggio ospite è arrivato al 76', non senza polemiche dovute al calcio di rigore assegnato per il fallo su Raffini. Sul dischetto Gulinatti non sbaglia e manda l'Imolese in semifinale, con la Nuova Florida che anche nel post-match ha protestato per il rigore decisivo assegnato agli ospiti.

Le parole del presidente Danilo Pizi

Soddisfatto di quello che la squadra ha fatto in questo percorso, arrivare ai quarti di finale è stato un ottimo risultato e nella gara di oggi contro l’imolese meritavamo sicuramente qualcosa in più. Un grazie comunque ai ragazzi che hanno dimostrato di essere una vera squadra. Ora testa al campionato, ci attenderanno 12 finali e dovremmo affrontarle tutte con la consapevolezza di non poterne sbagliare neanche una, la squadra ci crede e insieme ci siamo prefissati l’obbiettivo e ce la metteremo tutta per ottenerlo.