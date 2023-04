Nuova Florida, il nuovo logo verrà deciso dai tifosi

Nuova Florida cambia volto e con se il logo che potrebbe cambiare o subire modifiche. La società mai si sarebbe aspettata un exploit così in pochi anni, e le vicissitudini attuali e il programma che si ha in mente di effettuare rende obbligatorio il cambio di denominazione, una società di serie D non può permettersi in un territorio come Ardea di escludere nessuno, per il semplice motivo di chiamarsi come un quartiere e non come il proprio Comune di appartenenza. Per questo si è deciso di cambiare sia il logo che la denominazione, tenendo la propria matricola e il proprio storico sociale. Siamo dispiaciuti perché il nostro nome oramai è conosciuto a livello nazionale e si è contraddistinto negli anni per il lavoro svolto, ma come già detto si ha bisogno di racchiudere tutto il territorio e per farlo il primo passo è quello di cambiare identità nel nome, lasciando comunque la stessa idea di fare calcio, mantenendo i stessi colori sociali Bianco/Rosso e introducendo la seconda maglia Rosso/Blu. S.S.D. NF Ardea

[comunicato ufficiale Nuova Florida]