Nuova Florida, il DG Pizi ha rassegnato le dimissioni

Fulmine a ciel sereno per la Nuova Florida, che nel sabato di oggi ha reso noto il comunicato con cui Danilo Pizi ha annunciato di aver lasciato il ruolo da direttore generale. Un addio storico per il club laziale, considerando che Pizi è dentro il mondo Nuova Florida da ben quindici anni. "Lascio perché sono stufo di lottare da solo contro i mulini a vento, sono deluso da chi conosceva lo spirito Nuova Florida e, invece di rispettarlo e attuarlo, ha fatto i propri interessi. Ho tolto molto alla famiglia sia a livello economico che affettivo, l’ho portata avanti per 15 anni, era solo per passione e amore per questi colori, quella che negli ultimi due anni è andata sempre più a mancare. Sono tante le problematiche che sono emerse e mi hanno portato a prendere questa decisione, ma quella più importante che mi ha fatto decidere, venendo a mancare, è proprio la passione, non ho più stimoli che mi facciano lavorare con la serenità e la professionalità che mi hanno sempre contraddistinto negli anni. Dispiace perché ci avevo creduto, mi ero prefissato degli obbiettivi che talvolta sono riuscito ad ottenere, tranne l’ultimo, per questi colori ho rifiutato offerte stravolgenti e chiamate nel professionismo per il semplice fatto di essere sicuro di realizzarlo con la MIA CREATURA. Lascio con la speranza che qualcuno mi possa sostituire e riuscire ad amare questa società come ho fatto io, attendo nei prossimi giorni delle chiamate per concluderle, e chiunque esso sia gli consiglierò di provvedere in primis a leggere la storia o farsela raccontare in modo da poterla portare avanti. Se dovessi dare delle colpe non saprei se darle a me stesso, per il fatto che forse sono troppo vero, o ad un sistema marcio, gente che per i propri interessi cavalca le onde finché ci sono, quando il mare è piatto tornano nel proprio orticello e tutto torna come se nulla fosse. Le società calcistiche non sono tutelate affatto, anzi! Vengono solo danneggiate, chi deve o dovrebbe farlo non lo fa, dove esistono associazioni che difendono gli interessi dei calciatori che hanno sempre il coltello dalla parte del manico per un contratto economico sottoscritto, che le società devono firmare e rispettare, e per i calciatori non esiste nessuna clausola o contratto da firmare qualora non facessero il proprio dovere, tanto che non si sa neanche quale sia il loro dovere. Presidenti costretti solo a pagare, pagare, e pagare, anche l’informazione devi pagare, non esiste più il giornalismo solo per lo scopo di informazione, una tv che ha il piacere di trasmettere una gara per lo scopo di riprodurla, paga e l’avrai, no basta: questo non è il calcio dilettantistico di cui mi sono innamorato e a cui ho dato la mia professionalità e passione. Potrei star qui a scrivere per giorni, dare migliaia di motivazioni, dai genitori, continuando verso i calciatori, gli stadi nel Lazio (anzi per i centri sportivi) inesistenti, i dirigenti (senza esperienza), come i fantomatici procuratori a cui oggi i genitori affidano i propri figli a 12 anni, come i trentenni che ci si affidano da soli (senza fare i conti che la maggior parte di loro farà solo i propri interessi, ti porto li perché mi offre di più, come nelle aste del pesce). Mi dispiace ma non ci sto, questo mondo non mi appartiene più, mi riposerò, ridando alla mia famiglia quello che ho tolto, e nel frattempo rifletterò su quale strada intraprendere..



Forza Nuova Florida..."