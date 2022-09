Nuova Florida, il DG Pizi commenta la sconfitta "Mi aspetto una reazione d'orgoglio"

Non è il miglior periodo per il Nuova Florida, che a Senigallia ha ceduto alla Vigor con un netto 3-0 e la seconda sconfitta di fila. A provare a rasserenare gli animi ci pensa il DG della squadra laziale Danilo Pizi, sul sito ufficiale del club. “L’avevo detto che le assenze pesavano e oltre ai 3 squalificati, si sono aggiunti Miola e De Marchis, ma non deve essere un alibi. Abbiamo una rosa ampia con calciatori validi e chi subentra deve dimostrarlo. Allo staff non posso dire nulla, ha lavorato e preparato la partita al meglio, è una sconfitta che scotta perché è la seconda consecutiva ma da domani pensiamo alla partita di domenica contro la Sambenedettese una delle compagini più importanti del nostro girone. Mi aspetto comunque una risposta d’orgoglio da parte della mia squadra”.