Nuova Florida, il comunicato della società sulle porte chiuse

La società si scusa con tutti gli organi competenti, con i propri tifosi e con le Società che ospita per le svolgere le gare casalinghe e fa chiarezza sulle responsabilità. Saremo brevi e concisi, è da settembre che svolgiamo le gare a porte chiuse, prendiamo insulti (giustamente) da tutte le tifoserie avversarie e dagli addetti ai lavori per un disagio che consideriamo inopportuno visto l’importante Campionato che svolgiamo, vogliamo precisare e comunicare che attualmente tale responsabilità non è nostra. Abbiamo consegnato al Comune di Ardea tramite il nostro professionista di fiducia tutta la documentazione necessaria per la riapertura dei cancelli, addirittura anche documentazione che non spettava a noi di realizzare, ma pur di vedere quei cancelli aperti l’abbiamo fatto, d’altronde ad Ardea siamo abituati a tutto ciò basta pensare in che condizioni era questa struttura e come è adesso, sempre grazie al Nuova Florida Calcio, NON STAREMO DI CERTO A GUARDARE… W LO SPORT

[comunicato ufficiale Nuova Florida]