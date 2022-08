Nuova Florida, il comunicato della società sulla questione stadio

Fa chiarezza sulla questione stadio la Nuova Florida, che in vista della prossima stagione ha rassicurato i tifosi sullo stadio Mazzucchi di Ardea, che ospiterà la squadra laziale anche nella prossima serie D. "Visto la scadenza dell’attuale concessione e in attesa del nuovo bando la società ringrazia la giunta comunale e in primis il Sindaco Cremonini, che ha voluto fortemente che il nostro progetto non si interrompesse, consolidando e facendo sì che in attesa del bando ci venisse data l’autorizzazione per svolgere la stagione 2022/2023 al Mazzucchi di Ardea. Finalmente per la prima volta captiamo che la nuova giunta ha interessi a far sì che nasca un vero affiancamento allo sport e in particolar modo al Calcio visto che attualmente ad Ardea il Nuova Florida ha la più alta Categoria che mai si sia raggiunta. Grazie Sindaco che sia solo l’inizio".