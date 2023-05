Nuova Florida, il comunicato della società sul titolo sportivo

La Società smentisce fermamente le notizie circolate negli ultimi giorni riguardanti la cessione del proprio titolo sportivo. Nello specifico, comunica che le notizie riguardanti il raggiungimento di un accordo per la cessione del titolo sportivo sono false! Attualmente la Società è già al lavoro per programmare nel migliore dei modi la prossima stagione sportiva. Si invitano i tifosi e gli addetti ai lavori a far fede alle comunicazioni che la Società rilascia tramite i propri canali ufficiali!

[comunicato ufficiale Nuova Florida]