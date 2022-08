Nuova Florida, Alessandro Del Grosso è il nuovo allenatore

Cambia ancora allenatore il Nuova Florida, che dopo la separazione arrivata nella serata di ieri con Claudio Solimina annuncia il terzo allenatore in poco più di due mesi. "La società è lieta di confermare il comunicato di oggi: Alessandro Del Grosso è il nuovo allenatore della prima squadra. Ricordiamo alla stampa, ai tifosi e agli amanti del calcio dilettantistico che in 17 anni questa società ha avuto due allenatori ufficiali, il primo per 9 anni, Stefano Ciciani e il secondo per 8 anni Andrea Bussone. A prescindere l’incidente di percorso accaduto con il mister Claudio Solimina di cui è stato emesso il nostro comunicato, precisiamo che non è nostra intenzione rispondere alla sua pubblica smentita, abbiamo poco tempo a disposizione visto che la coppa e il campionato sono alle porte, e non ci interessa fare come moglie e marito per sapere chi è stato lasciato, o chi ha tradito. Cosa certa è che mister Solimina è libero di allenare qualsiasi squadra in questa stagione e di conseguenza mai è stato tesserato per la Nuova Florida, capitolo chiuso. Il dopo Bussone si chiama Alessandro del Grosso di cui la società ha piena fiducia e spera, visto la nostra filosofia, che rimanga a lungo con questi colori, come fecero i suoi processori. Benvenuto Alessandro, la famiglia NF è con te.".