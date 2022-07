Norma Cinotti è una nuova calciatrice della Roma Femminile

Altro rinforzo per la rosa di mister Spugna. La Roma Femminile, che ad agosto sarà impegnata nella Women's Champions League, ha acquistato a titolo definitivo Norma Cinotti.

Chi è Norma Cinotti

Norma Cinotti (classe 1996) è una centrocampista italiana molto duttile. Infatti si contraddistingue per le abilità di letture tattiche sia per quanto riguarda le azioni offensive che difensive. La calciatrice cresce a Firenze alla Fiorentina, ma matura all'Empoli prima di andare all'estero all'Anderlecht e in Francia all'ASPTT Albi (Serie B francese). Poi ritorna in Italia all'Empoli per tre stagioni diventandone un punto di riferimento. Nella scorsa stagione ha messo a segno 3 reti. In Serie A in totale vanta 95 presenze e 14 gol. Nel suo palmares troviamo: 1 Campionato belga nel 2018-19 e 1 Campionato italiano Serie B. In Nazionale conta una sola presenza il 30 novembre 2021, nella sfida vinta 5-0 contro la Romania entrando in campo al 76’ al posto di Manuela Giugliano, numero 10 giallorossa.

Cinotti e la Roma

Norma Cinotti ha firmato un contratto che la legherà alla Roma fino al 2025. Queste le sue prime parole in giallorosso: “Sono davvero entusiasta di essere a Roma e non vedo l'ora di iniziare e di allenarmi con le nuove compagne. Quest'anno voglio raggiungere grandi obiettivi, farò di tutto per aiutare la squadra in questo percorso. Ai nostri tifosi dico, ci vediamo presto al Tre Fontane”.

Alla Roma Cinotti ritroverà Alessandro Spugna suo tecnico già ai tempi di Empoli ma non solo. La centrocampista infatti troverà in squadra Benedetta Glionna e Lucia Di Gugliemo suo ex compagne sempre nell'esperienza in Toscana.