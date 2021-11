Non si fanno male Pomezia e Cimini, è pareggio

Non si fanno male il Polisportiva Cimini e il Pomezia Calcio, con gli ospiti che fermano la compagine pometina in trasferta sull'1-1. Molte emozioni nel primo tempo, il primo brivido è del Cimini e di Vittorini, che ne salta due in area avversaria ma si vede rispondere la gran parata del Pomezia. Il gol però è nell'aria, e gli ospiti passano avanti con un bell'inserimento di testa di Cruciani su punizione di Marinaro. Nel secondo tempo i padroni di casa spingono con forza e trovano il gol del pareggio su rigore, con Bussi che la mette all'incrocio dei pali. Nel finale il Cimini sfiora il vantaggio con Tortolano ma si deve difendere nel finale per l'espulsione di Marinaro. Il Pomezia non riesce più ad incidere e e finisce con un pareggio che accontenta parzialmente entrambe le parti.

Pomezia-Favl Cimini 1-1

Marcatori: 24’ pt Cruciani, 12’st Bussi (rig)