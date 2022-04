Nomentum-Zena 0-1: Neroni ancora decisivo

Squadra in casa

Lo Zena Montecelio vince in trasferta per uno a zero l'importante scontro diretto contro il Nomentum. Decisivo Neroni che trova il gol da tre punti nella ripresa.

La partita

Parte meglio lo Zena che spreca due clamorose occasioni con Neroni prima con un debolo sinistro, e poi con un colpo di testa che non trova la porta. L'attaccante poi ruba palla al portiere avversario distratto, la sfera finisce a Libertini che prova il pallonetto ma un difensore salva tutto sulla linea. I padroni di casa si fanno vedere nella ripresa con Sacripanti che salta il portiere ma da posizione defilata trova solo l'esterno della rete. Nel finale lo Zena sblocca il match con Neroni che con un tap-in facile batte in rete dopo una bella azione del Grifone sulla destra.

La classifica

Lo Zena Montecelio sale a quota 35 punti in classifica mentre il Nomentum resta fermo a 28.