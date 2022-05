Nomentum-Settebagni 1-1: pareggio con poche emozioni al Cecconi

Finisce uno a uno la partita fra Nomentum e Settebagni partita valida per la 26esima giornata del Girone B.

La partita

Le uniche due occasioni del primo tempo sono i due gol della partita: vantaggio del Nomentum targato Sacripanti e pareggio del Settebagni firmato Dominici su sviluppi di corner. Nel secondo tempo regna l'equilibrio. Il Nomentum alza il pallone cercando direttamente gli attaccanti con diversi lanci lunghi mentre il Settebagni prova a giocare più la palla ma senza creare grandi occasioni. I padroni di casa restano prima in 10 per l'espulsione di Ferrara per un brutto fallo su Canducci, poi in 9 per il rosso a Bornigia per proteste. Il Nomentum ha però l'occasione per raddoppiare con un colpo di testa di Castagnola su sviluppi di calcio d'angolo ma Diaco para con un grande intervento.

La classifica

Questo pareggio non cambia la classifica, con le due squadre che rimangono appaiate in classifica a quota 32 punti.