Nomentum-Settebagni 2-1: Pangallozzi decide la sfida al 90esimo

Fra Nomentum e Settebagni è stata una partita tiratissima finita 2-1 per i padroni di casa e decisa soltanto al novantesimo dal rigore, il terzo della partita, realizzato da Pangallozzi

La cronaca

Partita vivace fra due squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato. La sfida si sblocca al 12esimo con il primo rigore di Pangalozzi concesso per fallo di Trasimenti sullo stesso attaccante. I biancorossi di mister Laurentini si fanno sotto, sfiorano il pari con Ragaglini e pareggiano soltanto nel finale di frazione grazie ad un calcio di rigore segnato da Fia. Il Settebagni nella ripresa sfiora la vittoria ma sull'ultimo pallone della partita, su errore di impostazioni gli ospiti perdono palla e Pecorari viene messo giù in area di rigore da Derme. Dal dischetto si presenta nuovamente Pangagliozzi che glaciale non sbaglia regalando la vittoria al Nomentum.

La classifica

Il Settebagni dopo aver guidato a lungo la classifica chiude il Girone B al quarto posto. Settimo posto e stagione tranquilla per il Nomentum.