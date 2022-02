Nomentum-Guidonia 2-2: doppia rimonta per la formazione di Zanchi

Squadra in casa

Squadra in casa Nomentum

A Monterotondo i padroni di casa del Nomentum pareggiano per due a due contro il Guidonia. Due volte in svantaggio la formazione di Zanchi non molla e trova un punto prezioso.

La partita

Il Nomentum inizia con un rtimo forte e trova subito il vantaggio con Sacripanti abile a sorprendere la difesa, rivedibile, del Guidonia. Gubinelli prova a pareggiare, ma il numero 10 del Guidonia non è il guizzo decisivo. Al 36esimo il Guidonia pareggia con Di Rita direttamente da calcio di punizione. Ad inizio ripresa pressa forte il Nomentum con Maresca che chiama alla grande parata Chingari. Il portiere del Guidonia però deve arrendersi poco dopo a Palmieri che da calcio di rigore non sbaglia. Al 72esimo il due a due che chiude la partita lo firma Franchitti di testa trasformando in gol un cross di Rita.

La classifica

Il Guidonia sale a quota 13 punti nel Girone B, il Nomentum trova il suo 23esimo punto stagionale.