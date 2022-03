Nomentum-Fidene 2-1: colpo salvezza per gli amarantoblù

Squadra in casa

Squadra in casa Nomentum

Nella diciannovesima giornata del Girone B conquista una vittoria importante in chiave salvezza il Nomentum che batte in casa per due a uno il Fidene.

La partita

La sfida dello Stadio Fausto Cecconi di Monterotondo si decide nel primo tempo. Infatti nella prima frazione di gioco il Nomentum si porta avanti grazie alla doppietta di Sacripanti. Con i due gol di oggi l'attaccante del Nomentum arriva in doppia cifra. Il Fidene accorcia le distanze ma non riesce a ribaltare il risultato.

La classifica

Il Nomentum sale a quota 26 punti, a+5 proprio dal Fidene fermo a 21.