Nohman segna e la Lupa Frascati passa a Sora

Ritrova la testa della classifica e la vittoria la Lupa Frascati, che si impone a Sora in una sfida di altissima classifica tra le due squadre. Il primo a passare avanti è il Frascati, con Schiena che si avventa su una respinta di Frasca e mette in gol l'azione partita da Pagliaroli. Nel secondo tempo il Sora reagisce e dopo soli sei minuti trova il pari con Beugre, bravo a chiudere in rete l'assist di De Fato. Al 15’ l'episodio decisivo, Pagliaroli accelera ed entra in area, Lamacchia lo falcia e l'arbitro fischia il rigore. Nohman si prende la responsabilità e spiazza Frasca con un tiro preciso. Il Sora prova ad assediare la Lupa nel finale ma non riesce a cavarne il gol, regalando i tre punti e la nuova testa della classifica alla squadra frascatese.

Eccellenza, decima giornata: Sora – LVPA Frascati 1 – 2

Sora: Frasca; Pellegrino, Belotti (16’pt Gori), De Fato, Lamacchia (28’st Iannuzzi); Tariuc, Perrone

(23’st La Porta), Beugre (47’st Tullio); Cuomo (32’st Souare), Criscuolo, Rossi. A disp. : D’angelo,

Covarelli, Sgarzella, Di Ruocco. All. : Ciardi.

LVPA: Santi; Villa, Molinari, Costantini (28’st Paolelli), Montella; Hrustic, Panella, Schiena (31’st

Negro); Pagliaroli, Pompili (16’st Nohman), Muzzi (31’st Pallocca). A disp. : Antonucci, Monni,

Splendori, Caso, D’acunzo. All. : Pace.

Arbitro: Re Depaolini di Legnano. Assistenti: Nappi di Latina e Martino di Cassino.

Marcatori: 10’pt Schiena, 6’st Beugre, 16’st rig. Nohman.

Note: 2’ e 6’ rec. ;ammoniti Pellegrino, Montella Nohman, Criscuolo, Lamacchia; al 48’st espulso

Montella per somma di ammonizioni.