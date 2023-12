Chi è Niccolò Pisilli, il centrocampista goleador in Europa League con l'As Roma

La vittoria contro lo Sheriff non resterà indelebile per Mourinho e molti tifosi della Roma che giocheranno gli spareggi di Europa League, ma sicuramente lo sarà per Mannini al suo esordio assoluto e per Niccolò Pisilli. Quest'ultimo infatti contro i moldavi ha trovato la sua prima rete fra i grandi.

Il gol

La partita di Pisilli contro lo Sheriff è iniziata al 72esimo quando è entrato al posto di Andrea Belotti. Il giovanissimo centrocampista della Primavera della Roma è subito entrato bene in partita sfiorando la rete al 78esimo su un grande assist di El Shaarawy, ma trovando la pronta risposta di Koval. Nel recupero però Pisilli calcia dal limite dell’area, e complice una fortunata deviazione, il pallone si insacca all’angolino della porta davanti alla Curva Sud. Urlo di gioia per il calciatore incredulo e felice di aver festeggiato così il suo esordio in una competizione europea.

Pisilli, chi è

Niccolà Pisilli classe 2004 cresciuto a Palocco è un centrocampista inamovibile della Primavera giallorossa. Giocatore box to box, e contro lo Sheriff ha trovato la sua prima rete con i grandi alla seconda presenza dopo il debutto seppur per pochi secondo contro l’Inter in campionato nella passata stagione. Dopo gli inizi nella scuola calcio romana “Helios”, Pisilli veste la maglia dalla Roma dai Pulcini. Dopo tutta la trafila nelle giovanili fu notato da Alberto De Rossi che lo lanciò in Primavera nel 2021.

Le parole

“I ragazzi sono nati qui e cresciuti qua, venivano allo stadio con la propria famiglia. Quando hanno la possibilità di giocare in prima squadra per loro è incredibile. Per Pisilli non è stato l'esordio ma è stato il primo gol all'Olimpico in Europa League, nella porta magica dove sognano di segnare. Sono dovuto scappare per non piangere anche io" – sono state le parole di Mourinho nel post partita.

Lacrime di gioia per Pisilli che ai microfoni del club dichiara: “È un’emozione inspiegabile. Lo sognavo da tutta la vita, sono tifoso romanista da quando ero piccolo”.

La scheda