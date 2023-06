NF Ardea, ufficiale il rinnovo di Contini

La Società comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del terzino Jacopo Contini anche per la stagione 2023-2024. Jacopo, terzino classe 2003, in questa stagione ha collezionato ben 28 presenze, mettendo a referto anche 2 assist. Si è dimostrato una delle pedine fondamentali della squadra che ha raggiunto la salvezza nel campionato 2022-2023. Continua così il suo percorso di crescita al Mazzucchi e siamo sicuri sarà in grado di migliorare ancor di più i suoi numeri!

[ufficio stampa NF Ardea]