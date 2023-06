NF Ardea, ufficiale il cambio di denominazione

La societa ha depositato in FIGC tutta la documentazione necessaria per il cambio di denominazione, inoltre è stato anche registrato il nuovo logo presso l'ufficio italiano brevetti e marchi che nel contest avete votato. Come anticipato, la societa ha deciso di rappresentare tutto il proprio territorio di Ardea e portare il nome di Ardea nel campionato di serie D, mantenendo lanzianita e la stessa matricola. E' la prima volta nella storia del paese che il nome di ardea si trova cosi in alto a livello calcistico nazionale.

[comunicato ufficiale NF Ardea]