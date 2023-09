Squadra in casa

La NF Ardea ha comunicato tramite i propri canali social che la sfida del girone G di Serie D in programma domenica 17 settembre contro l'Atletico Uri è stata spostata a sabato 16 settembre alle ore 15.30. La partita è in programma è in Sardegna, sul campo dell'Atletico Uri, e la NF Ardea comunica che nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di vendita dei tagliandi.