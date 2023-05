NF Ardea, Luca Gerilli è il nuovo direttore tecnico

La Società comunica che Luca Gerilli sarà il nuovo ????????? ??????? del Nuova Florida. Ha lavorato in passato come osservatore per lo Sporting Tanas, fino a diventare direttore tecnico vincendo tre titoli: Under 19 con i ragazzi classe ’99, il titolo provinciale con il gruppo ’99-‘2000 e regionale con i ragazzi del 2001 conquistando infine anche la categoria elitè, passando poi per tutte le categorie regionali ed arrivare a conquistare due categorie elitè, con Under 15 e Under 16. Successivamente è passato poi a lavorare con Grifone come osservatore, crescendo insieme alla società, con sei anni di successi e la conquista di tutte le categorie elité. Arriva poi la conquista in tre anni della categoria elite con gli Under 19 dove era responsabile, completando l’unico tassello mancante. Ha poi gettato le basi di una squadra in Promozione che ha chiuso tra le prime cinque nella prima stagione ed infine collaborato con l’under 19 e la Prima squadra del Real Testaccio, che in due anni ha conquistare la categoria elitè e raggiunto con la prima squadra la seconda posizione in classifica la scorsa stagione. Ci auguriamo altrettanti successi con i colori biancorossi!

[comunicato ufficiale NF Ardea]