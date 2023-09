NF Ardea, le parole di mister Boccolini prima dell'Uri "Abbiamo lavorato bene in settimana"

C'è attesa in casa NF Ardea per la sfida di domani con l'Atletico Uri. La squadra laziale sarà in campo domani alle 15.30 in Sardegna per la seconda di Serie D, dopo il pareggio della settimana scorsa a Ischia. “La squadra ha lavorato bene in settimana. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile sia per il valore dell’avversario sia perché avranno tanta voglia di rivalsa dopo la sconfitta all’esordio. Servirà massima concentrazione per tutta la durata dell’incontro, come abbiamo visto contro l’Ischia una minima disattenzione può costare cara”.