NF Ardea, le parole di mister Boccolini "Affronteremo la Nocerina con rispetto"

Il tecnico della NF Ardea Alessandro Boccolini ha detto la sua in vista del match di campionato contro la Nocerina. "Conosciamo il valore dell'avversario e lo affronteremo con rispetto. Ma dovremo entrare in campo con la determinazione e il coraggio visti in queste prime partite, senza alcun timore. In settimana abbiamo preparato bene questa sfida, starà a noi mettere in pratica il tutto. Sicuramente troveremo un ambiente caldo, la Nocerina può contare sul cosiddetto dodicesimo uomo in campo vista la grande passione dei tifosi".