NF Ardea, confermato il tecnico Alessandro Boccolini

La Società è lieta di comunicare che il Mister Alessandro Boccolini guiderà la Prima Squadra anche nella stagione 2023-2024. Arrivato al Mazzucchi a Novembre 2022, Mister Boccolini ha guidato la squadra alla Salvezza, raggiunta contro il Roma City alla terzultima giornata di campionato. Dal suo arrivo, la squadra ha collezionato 13 risultati positivi che si sono dimostrati fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo societario e che gli hanno garantito la fiducia e la riconferma della Società. Da diverse settimane il Mister, a stretto contatto con Staff e Dirigenza, sta lavorando per costruire la rosa che disputerà il prossimo campionato di Serie D, in attesa di scoprire il girone ed i calendari.

[comunicato ufficiale NF Ardea]