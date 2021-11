Il Nettuno vince ancora

Non si ferma il Nettuno che nella nona giornata del Girone C batte per due a zero in trasferta l'Atletico Acilia.

La partita

La partita fra Atletico Acilia e Nettuno si sblocca al minuto 35 del primo tempo graize a Flavio Porcari. Il capitano del Nettuno dal dischetto è glaciale e non sbaglia portando avanti i suoi. Il rigore è stato concesso per fallo su Laghigna lanciato a rete a tu per tu con il portiere. Chiude la partita il gol di Sbordone.

La classifica

La squadra di mister Panicci resta al comando del girone C del campionato Promozione con 23 punti, insieme al Palocco. Nettuno però avanti per la differenza reti. L'Atletico Acilia resta fermo a quota 9 punti.