Coppa Italia Eccellenza, l'UniPomezia vince ma passa il Nettuno

Non riesce l'impresa all'UniPomezia, che nella sfida, rinviata per l'impraticabilità del campo, dei quarti di finale con il Nettuno sfiora la clamorosa rimonta ma alla fine deve salutare la competizione per la regola dei gol in trasferta. Una partita accesa, com'era prevedibile dopo le polemiche in merito al rinvio, che ha visto ben tre rossi da entrambe le parti. Nel finale di primo tempo si sono concentrati tutti i gol della sfida e tante delle emozioni, con i due gol di Rossi, su rigore, e il gran tiro al volo di Mancini che ha spedito l'UniPomezia al riposo con due gol di vantaggio. In avvio di tempo però il rosso a De Mauro frena la partita dei pometini, che nel finale nonostante la ristabilita parità numerica per l'espulsione di Cavallin al 26' non riescono a trovare il gol qualificazione, spedendo così il Nettuno in semifinale.

COPPA ITALIA – RITORNO QUARTI DI FINALE NETTUNO 0 – UNIPOMEZIA 2

NETTUNO Bracconi, De Falco, Valentini (34’st Finotti), Ronci A. (1’st Nardelli), D’Auria, Trippa, Piro (22’st Frezza), Pallocca, Cioè, Tartaglione (1’st Cavallin), Sbordone PANCHINA Alfieri, Scardola, Ronci M., Attianese ALLENATORE Panicci

UNIPOMEZIA Sacchetti, Esposito, Panini, Rossi, Danieli, Valle (17’st Morbidelli), Marino (39’st Crescenzo), Di Mauro, Suffer F. (17’st Petrazzi), Mancini, Binaco PANCHINA Giori, Territo, Tassi, Morelli, Suffer S. ALLENATORE Gerli

MARCATORI Rossi 36’pt rig., Mancini 49’pt

ARBITRO Di Giuseppe di Frosinone ASSISTENTI Puccia di Frosinone e Caprari di Roma 1

NOTE Espulsi Al 49’pt Panicci per proteste, al 9’st Di Mauro per doppia ammonizione, al 26’st Cavallin per gioco scorretto Ammoniti Piro, Di Mauro, De Falco, Trippa, Valentini, Marino, D’Auria Angoli 2–10 Fuorigioco 1–5 Rec. 4’pt, 6’st