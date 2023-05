Nettuno, ufficiali le dimissioni del DG Bonacini

L’Asd Nettuno Calcio 1926 comunica che in data odierna il direttore generale Roberto Bonacini ha rassegnato le dimissioni. Giunto al termine della sua esperienza con i colori del Nettuno, queste sono le parole del dg: "Tutto è iniziato nel 2019 con la chiamata del presidente Tosoni per collaborare con lui nello sviluppo del Nettuno Calcio. Ad oggi, giorno in cui non sarò più il dg della società di aver portato a termine tutti gli obiettivi prefissati. Lasciare la prima squadra in Eccellenza e tutte le categorie dell’agonistica con il rammarico di non aver costruito un under 15 competitiva. Sono tante le persone da ringraziare, dal presidente a chi dietro le quinte ha svolto un lavoro importante. Concludo nel fare un ringraziamento speciale a mister Gianfranco Neroni per la salvezza raggiunta con la prima squadra e al ds Marco D’Ambra per essermi stato vicino nei momenti di difficoltà".

[ufficio stampa Nettuno]