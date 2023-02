Nettuno, ufficiale la separazione con mister Panicci

Il Nettuno Calcio comunica che le strade tra la prima squadra e il Mister Panicci si separano. La società prende atto e a malincuore lo rende pubblico. Caro Mister non potremmo mai dimenticare ciò che hai fatto per questa squadra e per questi ragazzi nelle scorse stagioni regalando alla città di Nettuno una splendida vittoria dello scorso campionato di Promozione. Ora il calcio sembra essersi rivolto contro e a pagarne le conseguenze i questi casi sono sempre i Mister. La società si è messa subito a lavoro per dare un degno sostituto che possa traghettare il nostro Nettuno fino a fine stagione, garantendo quanto prima una salvezza sicura per impostare un progetto importante per il calcio Nettunese.

[comunicato ufficiale Nettuno]