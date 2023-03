Nuovo arrivo in casa Nettuno. La squadra laziale del girone A di Eccellenza Lazio ha annunciato l'acquisto dell'attaccante Dawda Njié. Il classe 2000 proviene dal settore giovanile dell'Anzio ed è reduce dalle esperienze con Audace e in D con il Latronico Terme. Il nuovo acquisto sarà disponibile per tutta la fine del campionato di Eccellenza.